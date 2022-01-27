Вам письмо: что США ответили России о гарантиях безопасности

Посол США в Москве Джон Салливан на встрече с замглавы МИД РФ Александром Грушко передал ему письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, сообщили 26 января в МИД РФ. Каково содержание письма и дальнейшие действия России — в материале «Известий».

Как США ответили на предложения России

«В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении дипломатического ведомства РФ.

Также о факте передачи документа сообщил накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Сегодня НАТО передало письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США, — заявил он на пресс-конференции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен в ближайшие дни поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым, после того как Москва ознакомится с ответом и будет готова обсуждать следующие шаги.

Чего ожидала Москва

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в ходе выступления в Госдуме заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

«Есть основания полагать, что на этот раз нас не подведут и слово свое сдержат», — отметил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что Москва примет «серьезные политические решения», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В чем суть письма

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в письме «изложен серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его». Также он подчеркнул, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России.

— Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению, — отметил он.

Блинкен уверяет, что ​​​​​​США настроены на диалог с Россией и предпочитают дипломатический путь урегулирования по тем вопросам, где возможна коммуникация. Документ, по его словам, содержит позитивные моменты, по которым возможна совместная работа.

В то же время Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО.

Как шла работа над документом

В декабре Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. В них говорится о прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москве нужен конкретный ответ на каждую статью документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления диалога.

В начале года прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва заявила, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет. Запад пообещал на этой неделе дать письменные ответы на российские предложения.

Активное участие в подготовке ответа на предложения РФ, по словам Блинкена, принимал президент США Джо Байден. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс еще до передачи письма заявил, что ответ США Россию не удивит. К тому же американская сторона уведомила представителей Украины о содержании ответного отчета по итогам переговоров.

«Мы и проинформировали, и ознакомили их с содержанием ответа, а также спросили их мнение и включили его в наш ответ», — подчеркнул он.

Также ранее он отметил, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий.

«Ключевым моментом в этом является то, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Они должны быть на взаимной основе, а это означает, что русским также придется сделать что-то, что помогло бы улучшить нашу безопасность, нашу позицию в области безопасности», — сказал он.

Прайс добавил, что США последовательно заявляли о готовности вести диалог. И вели его с Россией, зная об «определенных элементах», которые абсолютно не соответствуют их ценностям и политике открытых дверей НАТО. Он говорил об опубликованных 17 декабря 2021 года МИД РФ проектах договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Документ предполагал нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

Представитель Госдепа отметил, что США продолжат, как и прежде, вести всесторонние консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

«Мы придерживаемся практики полной прозрачности с нашими украинскими партнерами по обсуждаемым вопросам и прогрессу этих обязательств», — добавил Прайс.

Что изменится после ответа США

Профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес заявил «Известиям», что из-за ответа США по гарантиям безопасности вряд ли возникнет еще большая напряженность в отношениях с РФ.

— В конце концов, Москва хотела получить ответ, и я подозреваю, что в ответе нет ничего неожиданного или удивительного. Я предполагаю, что нынешняя ситуация с противостоянием сохранится до поры до времени», — отметил эксперт.