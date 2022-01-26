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Непостпредственно: восстановит ли РФ свою миссию при НАТО

На каких условиях альянс предложил ей это сделать
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Непостпредственно: восстановит ли РФ свою миссию при НАТО
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2022-01-25 13:09:43
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Москва не будет восстанавливать свою дипмиссию при Североатлантическом альянсе. Об этом «Известиям» сообщил информированный источник. Причина в том, что российскую сторону не устраивают условия, на которых альянс предлагает это сделать. В Совете Федерации также считают, что разговоры о возобновлении работы постпредства РФ сейчас несвоевременны — для начала необходимо добиться прогресса в переговорах по гарантиям безопасности.

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Риторический оборот

Россия пока не будет восстанавливать свое постоянное представительство при НАТО: как рассказал «Известиям» информированный источник, альянс предложил вернуться к той точке, на которой представительство завершило свою работу, а именно к дипломатическому составу в количестве 10 человек, включая техперсонал. Такой вариант Москву не устраивает.

О том, что НАТО было бы заинтересовано в восстановлении дипмиссий, генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил 12 января по итогам заседания Совета Россия–НАТО (СРН). Это была первая встреча в таком формате с 2019 года. Темой встречи стали российские предложения по гарантиям безопасности. Делегацию РФ на нем возглавлял замминистра иностранных дел Александр Грушко, который до 2018 года был постоянным представителем страны при организации. С тех пор посла при НАТО у России не было — его обязанности исполнял и.о. постпреда Юрий Горлач.

Непостпредственно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа) и замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Осенью 2021 года статус двусторонних отношений был вновь понижен. В начале октября в ответ на «враждебную активность России в странах — членах НАТО» альянс выслал восемь сотрудников российского постпредства и упразднил должности еще двоих, оставив в миссии 10 человек. После этого РФ объявила, что с 1 ноября закрывает свое представительство при альянсе и Информбюро НАТО в Москве.

«Мы сожалеем, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис НАТО в Москве. Мы четко сказали, что хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве, потому что мы верим в диалог. Нам нужен существенный диалог», — сказал 12 января Йенс Столтенберг.

По словам собеседника «Известий», учитывая, что альянс предложил фактически вернуться к положению, которое установилось после недавней высылки российских дипломатов, такое заявление — не что иное, как риторический оборот, за которым не стоит реального намерения возобновить полноценную работу представительств.

«Известия» обратились в пресс-службу НАТО с вопросами, существуют ли предусловия для восстановления дипмиссий и сколько российских сотрудников могут вернуться в Брюссель.

Непостпредственно
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Нам нечего добавить к тому, что уже сказал генеральный секретарь, — ответили там «Известиям».

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Сидеть ради сидения

В российском политическом истеблишменте считают, что возвращение представителей РФ и НАТО в Брюссель и Москву было бы полезным, однако в нынешних условиях, пока нет подвижек на переговорах по гарантиям безопасности, это разговор преждевременный.

— Идея-то правильная. Конечно, надо попытаться восстановить, чтобы были нормальные отношения, нормальное взаимодействие, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Но сейчас это невозможно — мы же ничего не решили. А просто вернуть дипломатов, которые будут сидеть в этих представительствах ради сидения, никому не нужно. Это опять та же ширма, с помощью которой они (члены НАТО. — «Известия») пытаются уйти от основных ответов. Сейчас это не имеет никакого значения, потому что решать этим представителям будет просто нечего.

Непостпредственно

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: TASS/MARTIAL TREZZINI
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С начала января между Россией и Западом идет диалог по гарантиям безопасности. В его основе — российские предложения, МИД РФ опубликовал их 17 декабря 2021 года. Они сводятся к трем ключевым требованиям, которые Москва выдвинула США и НАТО: 1) нерасширение альянса на восток; 2) возвращение его вооружений на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия–НАТО; 3) неразмещение у российских рубежей ударных вооружений.

9 и 10 января прошли российско-американские консультации в Женеве, на которых стороны представляли замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря Уэнди Шерман; 12 января — встреча СРН; 13 января — консультации на полях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны условились, что США и НАТО предоставят России свою реакцию официально, «на бумаге». В ожидании этого 21 января в Женеве прошла еще одна российско-американская встреча — теперь уже на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Письменный ответ американской стороны ожидается на этой неделе. Дальнейший диалог будет зависеть от его содержания.

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