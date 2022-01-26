В Госдепартаменте рассказали об ответе на предложения РФ по безопасности

Письменный ответ США на предложения России по безопасности еще не передан, но Москву он вряд ли удивит, заявил на брифинге во вторник, 25 января, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Ответ Москве пока не передан, но заверяю, как только это произойдет, мы вам сообщим», — сказал он.

Прайс добавил, что ответ США на предложения России ее не удивит. К тому же американская сторона уведомила представителей Украины о содержании ответного отчета по итогам переговоров.

«Мы и проинформировали, и ознакомили их с содержанием ответа, а также спросили их мнение и включили его в наш ответ», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщило, что в ответе США на предложения России по гарантиям безопасности будут обозначены сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности Москвы. По данным источника, США координируются с Евросоюзом и НАТО по письменному ответу на российские предложения по безопасности.

Днем ранее Нед Прайс сообщил, что любые шаги, которые предпримет американская сторона, не будут уступками РФ. Он пояснил, что действия двух стран должны быть взаимными, а значит, России тоже придется сделать что-то, что помогло бы улучшить безопасность США.

До этого, 21 января, состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Российский министр отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности.