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Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Женеве

Переговоры Лаврова и Блинкена по гарантиям безопасности завершились в Женеве
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Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности 21 января завершились в Женеве. Они продлились полтора часа.

В начале беседы главы дипведомств сказали несколько вступительных слов, а затем разговор продолжился в закрытом для прессы формате. По итогам встречи стороны по отдельности проведут пресс-конференции.

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Так, российский министр выразил признательность США за предложение провести в Женеве встречу по гарантиям безопасности. Блинкен в свою очередь выразил надежду на то, что пути диалога и дипломатии с Россией остаются открытыми.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили об отсутствии непреодолимых разногласий между Россией и США. В ведомстве указали на необходимость заново выстроить атмосферу доверия между странами. Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Также в пятницу Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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