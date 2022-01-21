Блинкен озвучил ожидания от предстоящих переговоров с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которые пройдут в Женеве в пятницу, 21 декабря. Об этом глава американской дипломатии заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Я не ожидаю никакого прорыва», — прокомментировал Блинкен исход предстоящей беседы.

При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По его словам, после этого у «всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал».

«И это важный момент, я думаю: понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов», — добавил он.

Кроме того, Блинкен заявил, что американская сторона заинтересована во взаимодействии с Россией, в том числе по проблемам, касающимся климата, пандемии и технологий.

«Мы демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет, последовательно обращаясь к России, желая работать с Россией. Поскольку Россия, которая направляет энергию, ресурсы и таланты великой державы на по-настоящему совместную работу с нами в попытках решить проблемы, влияющие на всех наших граждан, будь то борьба с коронавирусом, изменение климата или воздействие новых технологий», — рассказал Блинкен.

Однако, по его словам, Москва якобы отвергала инициативы по установлению более позитивных отношений.

«Мы ничего не желали бы больше, нежели работать с Россией по всем этим направлениям. К сожалению, мы постоянно получали отказ», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что стол переговоров на предстоящей встрече Лаврова и Блинкена украсят цветочные композиции из сирени и орхидей.

Лавров и Блинкен уже прибыли в Женеву. Как ожидается, переговоры начнутся в пятницу в 11:00 по местному времени (13:00 мск). После этого Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

19 января стало известно, что Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. В этот же день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Министры обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия–НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Отмечается, что тогда Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с их тревогой касательно якобы наращивания российской военной мощи рядом с Украиной.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.