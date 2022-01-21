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Блинкен прибыл в Женеву на переговоры с Лавровым

Блинкен прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву, где в пятницу, 21 января, пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым по вопросам гарантий безопасности в Европе.

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«Блинкен прибыл в Женеву», — написала в Twitter репортер CNN и опубликовала фотографию спускающегося с трапа самолета госсекретаря.

Как ожидается, переговоры начнутся в пятницу в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Ожидается, что после этого Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

Ранее в четверг глава МИД РФ прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарем США. Самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

В этот же день источник «Известий», знакомый с ходом контактов, рассказал, что реальные переговоры по поводу гарантий безопасности начнутся лишь после того, как Москва получит от США и НАТО официальную письменную реакцию на свои предложения. Запланированная на 21 января встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена подразумевает «лишь обсуждение» вопроса о гарантиях.

В свою очередь, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поприветствовала начавшиеся переговоры между Россией и Соединенными Штатами и выразила надежду, что стороны придут к соглашению в вопросах безопасности.

19 января стало известно, что Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. В этот же день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Министры обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия–НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Отмечается, что тогда Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с их тревогой касательно якобы наращивания российской военной мощи рядом с Украиной.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

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