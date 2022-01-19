Блинкен назвал цель предстоящей встречи с Лавровым в Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве для разрядки напряженности вокруг сообщений о ситуации на Украине. Об этом глава Госдепа сообщил в ночь на среду, 19 января.

«Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины», — написал Блинкен в Twitter.

18 января стало известно, что Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ в Женеве. Высокопоставленный представитель Госдепартамента отметила, комментируя предстоящие переговоры коллег, что США готовы к продолжению конструктивного диалога с Россией по вопросам безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва и Вашингтон активно готовят встречу главы МИД РФ и госсекретаря США.

Ранее в этот день состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия–НАТО.

В МИД РФ позже уточнили, что Лавров призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.