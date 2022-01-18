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В Госдепе анонсировали встречу Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве

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Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Об этом сообщила во вторник, 18 января, в ходе беседы с журналистами на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа.

«Они согласились провести встречу в Женеве после поездки (Блинкена — Ред.) в Киев и Берлин», — сказала представитель Госдепа, добавив, что переговоры с Лавровым запланированы на ближайшую пятницу.

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Высокопоставленный представитель Госдепартамента также отметила, что США готовы к продолжению конструктивного диалога с Россией по вопросам безопасности. По ее словам, Соединенные Штаты рассчитывают, что назначенная на пятницу встреча Блинкена с Лавровым покажет, хочет ли того же Москва.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва и Вашингтон активно готовят встречу главы МИД РФ и госсекретаря США в одной из европейских стран.

«Что касается встречи, она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем. Но могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем в офисе генерального секретаря ООН заявили, что организация приветствует проведение встречи Лаврова и Блинкена в Женеве в условиях растущей напряженности.

Ранее в этот день состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия–НАТО.

В МИД РФ позже уточнили, что Лавров призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Кроме того, Лавров заявлял, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у них быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США. При этом министр обратил внимание на то, что Вашингтон в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

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