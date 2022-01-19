США не представят в Женеве письменные ответы на предложения РФ по безопасности

Американская сторона не планирует на переговорах в Женеве 21 января передавать главе МИД РФ Сергею Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, 19 января, во время пресс-конференции в Киеве.

«Я не предоставлю бумагу на данный момент главе МИДа Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным», — цитирует его RT.

По словам дипломата, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Он подчеркнул, что некоторые из российских предложений «обречены на провал». К таким он отнес нерасширение НАТО.

Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому ранее в среду, что последствия для России в случае эскалации обстановки вокруг Украины будут «калечащими». По словам госсекретаря, США вместе с союзниками пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине, передает НСН.

В этот же день руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что для Запада настал момент истины — пошел обратный отсчет в ожидании принятия российских предложений о гарантиях безопасности в адрес США и стран НАТО, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне стало известно, что после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ госсекретарь США проведет встречу с главой МИД РФ в Женеве, сообщает телеканал «360». Блинкен заявил, что встреча планируется для «снятия напряженности» вокруг Украины.

Ранее Лавров призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В частности, об этом он заявил 18 января, после того как Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Песков назвал подобные действия чрезвычайно опасными и не способствующими снижению напряженности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.