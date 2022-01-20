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Источник назвал цель встречи Лаврова и Блинкена в Женеве

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Реальные переговоры по поводу гарантий безопасности начнутся лишь после того, как Москва получит от США и НАТО официальную письменную реакцию на свои предложения. Как рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом контактов, запланированная на 21 января встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена подразумевает «лишь обсуждение» вопроса о гарантиях.

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«Переговоры РФ и США 21 января — это, по сути, лишь обсуждение, — рассказал «Известиям» информированный источник, знакомый с ходом консультаций. — Реальные переговоры могут начаться только после того, как Москва получит письменный ответ, — тогда и будут приниматься решения. Пока у нас такого ответа нет».

Собеседник «Известий» при этом подчеркнул: менять свои переговорные позиции Москва не собирается — «они все изложены на бумаге». Российская сторона ратует за то, чтобы всё проходило быстро, — это не должен быть «процесс, который затянется на месяцы и годы». Поэтому Москва активно подгоняет Запад дать ей официальный ответ: по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, она рассчитывает получить его «на днях».

За 10 дней с начала консультаций изменился и уровень представительства. Открывали переговорный марафон 9 января замы руководителей внешнеполитических ведомств — Сергей Рябков и Уэнди Шерман. Теперь же стороны будут представлять уже глава российского МИДа и госсекретарь США. По оценке экспертов, это показывает, насколько Москва и Вашингтон серьезно относятся к диалогу.

«Эти консультации могут запустить переговоры по европейской безопасности, контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия, — сказал «Известиям» глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер. — Не уверен, правда, что российская сторона заинтересована в таком процессе, — она хочет гарантий сейчас, а НАТО/США не желают принимать этот ультиматум».

С другой стороны, по мысли эксперта, продолжение напряженности вокруг Украины России тоже невыгодно. «Фондовая биржа уже реагирует, и получить хоть какие-то меры укрепления доверия, больше внимания со стороны США и переговоры по контролю над вооружениями не так уж плохо», — отметил Стефан Майстер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Предварительные сказки: о чем Лавров и Блинкен будут говорить в Женеве

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