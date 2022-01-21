Захарова рассказала об украшении стола переговоров Лаврова и Блинкена

Стол переговоров на предстоящей в пятницу, 21 января, встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена украсят цветочные композиции из сирени и орхидей. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Завтра в Женеве состоятся переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Всё готово. Предвижу вопросы про цветы на столе — сирень и орхидея», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала снимки стола переговоров, украшенного цветами. Букеты стоят напротив каждого кресла, в которые сядут американская и российская делегации.

На языке протокола, и орхидея, и сирень — это символы любви. Зал, где проходила встреча американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в июне 2021 года, тоже был украшен живыми цветами. Букеты в зеленых и белых тонах символизировали нейтральность и сдержанность.

Лавров и Блинкен уже прибыли в Женеву. Как ожидается, переговоры начнутся в пятницу в 11:00 по местному времени (13:00 мск). После этого Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

19 января стало известно, что Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. В этот же день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Министры обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия–НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Отмечается, что тогда Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с их тревогой касательно якобы наращивания российской военной мощи рядом с Украиной.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.