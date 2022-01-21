Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве.
После консультаций стороны по отдельности проведут пресс-конференции.
В начале беседы российский министр выразил признательность США за предложение провести в Женеве встречу по гарантиям безопасности.
«Мы признательны за предложение провести встречу в Женеве в контексте работы, которая началась, над предложениями о гарантиях безопасности», — сказал Лавров.
Блинкен в свою очередь выразил надежду на то, что пути диалога и дипломатии с Россией остаются открытыми.
«Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно», — указал он.
По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что переговоры в Женеве помогут США подготовить конкретные ответы на российские предложения.
Ранее в этот день Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.
18 января Лавров и Блинкен провели телефонный разговор. Министры обсудили переговоры, которые прошли в три этапа. Тогда Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с их тревогой касательно якобы наращивания российской военной мощи рядом с Украиной.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.
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