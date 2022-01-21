МИД заявил об отсутствии непреодолимых разногласий между РФ и США

Между Россией и США не существует непреодолимых разногласий, необходимо заново выстроить атмосферу доверия между странами. Об этом в пятницу, 21 января, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Важно отстроить заново атмосферу доверия, вернуться хотя бы к подобию нормальности [в отношениях]. Это в наших общих интересах <…> По большому счету между Россией и США нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю», — говорится в сообщении.

Накануне первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России от переговоров с США в Женеве, которые пройдут 21 января, особо ждать нечего. По его словам, сложно оценивать перспективу вещей, «о которых пока не знаем».

К тому же реакция США непонятна: то госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорит, что никакого ответа по гарантиям безопасности не везет, то заявляет, что какие-то вещи они готовы обсуждать, добавил сенатор.

Также в четверг глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер в беседе с «Известиями» указал на то, что оснований для достижения компромисса между Россией и США по гарантиям безопасности во время переговоров в Женеве нет.

При этом накануне руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предположил, что на встрече главы МИД РФ и Блинкена в Женеве может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности. Также он выразил надежду на здравый смысл американской стороны и прагматизм американских коллег.

19 января Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Лавров же призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.