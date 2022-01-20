В ФРГ оценили возможность достижения компромисса на встрече РФ-США в Женеве

Оснований для достижения компромисса между Россией и США по гарантиям безопасности во время переговоров в Женеве нет. Такое мнение в четверг, 20 января, в беседе с «Известиями» выразил глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер.

«Я не вижу оснований для компромисса на данном этапе, Россия хочет подтверждения нерасширения НАТО, отсутствия военной поддержки [Украине] и признания сферы ее влияния. Я не думаю, что США способны и готовы дать это. Возможно, со стороны НАТО поступит подтверждение того, что в ближайшие 10 лет дальнейшего расширения в отношении Украины и Грузии не будет. Но я думаю, что даже это сложно, потому что это подорвет доверие к НАТО и даст России право вето», — подчеркнул он.

Накануне руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предположил, что на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности. Также он выразил надежду на здравый смысл американской стороны и прагматизм американских коллег.

19 января стало известно, что Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о проработке этой встречи.

Также в этот день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Лавров же призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.