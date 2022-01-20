Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за газового кризиса
Мир
На Украине зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19
Мир
Захарова рассказала о завозе британскими самолетами оружия на Украину
Спорт
Объявлен состав сборной РФ по фигурному катанию на Олимпиаду-2022
Экономика
Германии предрекли суровые санкции США из-за «Северного потока – 2»
Политика
Грызлов приступит к обязанностям посла России в Белоруссии до конца января
Мир
Премьер-министр Венгрии посетит Россию 1 февраля
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии у США ответа на предложения РФ
Мир
МИД объяснил спекуляции Запада на тему «вторжения» России на Украину
Мир
ВОЗ назвала неэффективными ограничения на поездки между странами из-за COVID-19

В Совфеде рассказали о перспективах переговоров России и США в Женеве

Сенатор Джабаров о переговорах с США в Женеве: России особо ждать нечего
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России от переговоров с США в Женеве, которые пройдут 21 января, особо ждать нечего. Об этом в четверг, 20 января, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Предварительные сказки: о чем Лавров и Блинкен будут говорить в Женеве
И какие страны взялись за деэскалацию ситуации вокруг Украины

По его словам, сложно оценивать перспективу вещей, о которых пока не знаем. К тому же реакция США непонятна: то госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорит, что никакого ответа по гарантиям безопасности не везет, то заявляет, что какие-то вещи они готовы обсуждать, добавил сенатор.

«Судя по тому, с каким усердием американские СМИ, политологи, конгрессмены, да и сам [президент США Джо] Байден в своем вчерашнем заявлении обрушиваются на Россию, вряд ли у них что-то припасено для этой встречи — уж больно нервная реакция на действия РФ, которых даже и нет. Я думаю, что нам там [в Женеве] особо ждать нечего, но тем не менее очень приятно, что наш глава МИДа [Сергей Лавров] согласился встретиться, — надо выслушать своих оппонентов, доложить о результатах переговоров президенту РФ и принимать соответствующие решения на высоком политическом и военном уровне», — отметил Джабаров.

Ранее в этот день глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер в беседе с «Известиями» указал на то, что оснований для достижения компромисса между Россией и США по гарантиям безопасности во время переговоров в Женеве нет.

При этом накануне руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предположил, что на встрече главы МИД РФ и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности. Также он выразил надежду на здравый смысл американской стороны и прагматизм американских коллег.

19 января стало известно, что Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о проработке этой встречи.

Также в этот день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Лавров же призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022