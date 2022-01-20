В Совфеде рассказали о перспективах переговоров России и США в Женеве

России от переговоров с США в Женеве, которые пройдут 21 января, особо ждать нечего. Об этом в четверг, 20 января, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, сложно оценивать перспективу вещей, о которых пока не знаем. К тому же реакция США непонятна: то госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорит, что никакого ответа по гарантиям безопасности не везет, то заявляет, что какие-то вещи они готовы обсуждать, добавил сенатор.

«Судя по тому, с каким усердием американские СМИ, политологи, конгрессмены, да и сам [президент США Джо] Байден в своем вчерашнем заявлении обрушиваются на Россию, вряд ли у них что-то припасено для этой встречи — уж больно нервная реакция на действия РФ, которых даже и нет. Я думаю, что нам там [в Женеве] особо ждать нечего, но тем не менее очень приятно, что наш глава МИДа [Сергей Лавров] согласился встретиться, — надо выслушать своих оппонентов, доложить о результатах переговоров президенту РФ и принимать соответствующие решения на высоком политическом и военном уровне», — отметил Джабаров.

Ранее в этот день глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер в беседе с «Известиями» указал на то, что оснований для достижения компромисса между Россией и США по гарантиям безопасности во время переговоров в Женеве нет.

При этом накануне руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предположил, что на встрече главы МИД РФ и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности. Также он выразил надежду на здравый смысл американской стороны и прагматизм американских коллег.

19 января стало известно, что Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о проработке этой встречи.

Также в этот день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Лавров же призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.