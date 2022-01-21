Рябков назвал срок ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом 21 января сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что Москва планирует «основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов».

«Они (США. — Ред.) говорили, что [предоставят ответы] на следующей неделе. Планируем основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов. Ситуация сложная, преднамеренное нагнетание с американской стороны не доставляет нужного фона. Но тем не менее будем этот настрой американский переформатировать, будем выводить их на работу по нашей повестке дня, по гарантиям безопасности», — сказал Рябков журналистам.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.