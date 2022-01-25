Госдепартамент заявил о нежелании США идти на уступки России

Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий. Только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в понедельник, 24 января.

«Ключевым моментом в этом является то, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Они должны быть на взаимной основе, а это означает, что русским также придется сделать что–то, что помогло бы улучшить нашу безопасность, нашу позицию в области безопасности», — сказал он.

Прайс добавил, что США последовательно заявляли о готовности вести диалог. И вели его с Россией, зная об «определенных элементах», которые абсолютно не соответствуют их ценностям и политике «Открытых дверей» НАТО. Он говорил об опубликованных 17 декабря 2021 года МИД РФ проектах договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Документ предполагал нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

Представитель Госдепа отметил, что США продолжат, как и прежде, вести всесторонние консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

«Мы придерживаемся практики полной прозрачности с нашими украинскими партнерами по обсуждаемым вопросам и прогрессу этих обязательств», — добавил Прайс.

Представитель Белого дома Джен Псаки 24 января заверила, что Вашингтон продолжит укреплять восточный фланг НАТО и не собирается оставлять союзников, которых Штаты заверяли в поддержке. Она добавила, что президент США Джо Байден уверен в якобы способности России развернуть военные действия против Украины «в любой момент».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее в этот день, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.