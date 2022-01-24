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Белый дом подтвердил планы на дальнейшее продвижение НАТО в Европе

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НАТО планирует укреплять восточное направление альянса в Европе. Это подтвердили в понедельник, 24 января, в Белом доме.

«Украина — это для них как универсальная открывашка»
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«Мы всегда говорили, что усилим наших союзников на восточном фланге. Эти консультации и переговоры были частью того, что наши официальные лица, ответственные за национальную безопасность, уже несколько недель обсуждают со своими коллегами... Эти дискуссии продолжаются», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, запись опубликована на странице в Twitter.

Она добавила, что президент США Джо Байден остается уверен в якобы способности России развернуть военные действия против Украины «в любой момент».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее в этот день, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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