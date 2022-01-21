Лавров назвал срок предоставления от США ответов на предложения России

США на следующей неделе передадут письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу, 21 января, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как добавил глава российского внешнеполитического ведомства, американские коллеги в ходе встречи «попытались опять поставить во главу угла проблемы на границе РФ и Украины».

«Это уже стало таким заклинанием. Но подчеркну еще раз, в конечном итоге завершили мы договоренностью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения», — отметил Лавров.

Ранее в этот день заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. По его словам, роль дипломатии в любом случае остается центральной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.