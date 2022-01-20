С чужого голоса: Кишинев хочет удалить российских миротворцев из Приднестровья

Молдавские власти утвердили программу сотрудничества с НАТО на ближайшие два года. Кроме прочего она предусматривает замену российских миротворцев в Приднестровье «миссией с международным мандатом» и ликвидацию склада советских боеприпасов в Кобасне. Подробности — в материале «Известий».

Суть плана сотрудничества Молдавии и НАТО

Правительство Молдавии согласовало план взаимодействия страны с НАТО на 2022 – 2023 годы. Страна сохранит нейтральный статус и не преследует цели вступления в Североатлантический альянс. Однако указывается, что Кишинев намерен уделять особое внимание реализации решений саммитов НАТО в Ньюпорте и Варшаве, на которых рассматривались вопросы наращивания Молдавией оборонного потенциала и оперативной совместимости с НАТО .

План предусматривает урегулирование приднестровского конфликта в переговорном формате «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, Европейский союз и США) и предоставление особого правового статуса региону.

« Молдавия будет содействовать полному выводу российских войск с территории страны, а также возможности трансформации нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом », — сообщило молдавское правительство.

С чужого голоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Руководство России в целом поддерживает вывод своего миротворческого контингента из региона, однако для этого должна «созреть определенная обстановка». «Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдавии», — пояснил президент Владимир Путин в конце 2020 года. С тех пор позиция Москвы не менялась.

Справка «Известий»: Российские миротворцы были введены в Приднестровский регион Молдавии 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. В настоящее время военные РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с коллегами из Молдавии, Приднестровья и группой украинских военных наблюдателей. 1249 миротворцев, из которых 402 россиянина, несут службу на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках.

В рамках демилитаризации Кишинев намерен эвакуировать или уничтожить склад в Кобасне, располагающийся на границе с Украиной . Там хранится свыше 20 тыс. т боеприпасов, которые были свезены туда в конце 40-х годов ХХ века. Сейчас в его охране задействованы в том числе российские миротворцы.

Среди других целей плана — продвижение темы сотрудничества Молдавии и НАТО в национальных СМИ «для повышения понимания и поддержки обществом», обучение в области антикризисного управления, «извлечение уроков в области предотвращения и реагирования на гражданские чрезвычайные ситуации», развитие особых отношений с Украиной .

— Молдавские власти понимают, что уязвимое место страны — оборона, и пытаются воспользоваться поддержкой НАТО, в первую очередь в сфере подготовки человеческого ресурса. Ни в коем случае не идет речь о приобретении оружия. Также идет серьезный разговор о продолжении работы по сотрудничеству со структурами НАТО. Это связанно с тем, что у Молдавии скромный военный бюджет и страна должна рассчитывать на внешнюю помощь, для получения которой нужна функциональная совместимость. И третье: власти не отказываются от статуса нейтральности, а используют его, чтобы добиваться исключения российского военного присутствия, — отметил независимый аналитик Дионис Ченуша в комментарии «Известиям».

ПМР: «Подход Молдавии способствует эскалации на Днестре»

— К настоящему моменту в нейтральной по Конституции Молдавии функционирует сразу несколько центров НАТО, работают группы иностранных советников, в том числе курирующие модернизацию молдавских вооруженных сил по натовскому образцу, прибывают самолеты с оружием. Все активнее в Кишиневе звучат призывы о проработке совместного оборонного пространства Молдавии и страны-члена НАТО Румынии, — заявили «Известиям» в пресс-службе МИД ПМР.

По словам представителей МИД ПМР, параллельно этим процессам происходит усиление давления на российских военных в Приднестровье.

— Молдавская сторона систематически и на самых разных международных площадках, включая ООН, спекулирует на теме вывода российских войск, которые находятся на территории ПМР абсолютно легитимно и являются неотъемлемой частью миротворческой операции на Днестре. Также усиливаются выпады и против самой миротворческой операции, которую предлагается заменить на некую миссию гражданских наблюдателей. Но если раньше эту идею только декларировали, то сейчас закрепили в одной из базовых программ сотрудничества с НАТО .

С чужого голоса Фото: Flickr.com/U.S. Army National Guard photo by Sgt. 1st Class Robert Jordan, North Carolina National Guard Public Affairs

В Приднестровье считают, что Молдавия демонстрирует планы задействовать возможности НАТО для решения своих задач в урегулировании конфликта и миротворческой операции. Представители ПМР отметили, что такой подход «будет способствовать дальнейшему обострению отношений и эскалации обстановки на Днестре».

— Происходящие процессы лишний раз убеждают в необходимости сохранения нынешнего формата миротворческой миссии, которая за три десятилетия доказала свою безусловную эффективность и успешность. Даже если Кишинев в рамках процесса евроатлантической интеграции решит выйти из миротворческой операции, ее все равно необходимо продолжать в одностороннем порядке как единственную надежную гарантию сохранения мира и стабильности в Приднестровье , — подытожили в МИД ПМР.

«Серьезный риск и вызов для России»

— На фоне продолжающейся напряженности вокруг Украины и непростых переговоров по линии Россия–НАТО появление подобного документа вызывает еще большую озабоченность, особенно у российской стороны, п отому что в документе прописаны совершенно неприемлемые моменты с точки зрения и национальной безопасности Российской Федерации, и региональной стабильности в целом . Они связаны с предложением замены российского миротворческого контингента на территории Молдавии многонациональной миссией, — сказал в комментарии «Известиям» политолог Денис Денисов.

По словам эксперта, эти разговоры ведутся уже не первый год и актуализируются, когда к власти в Кишиневе приходят западно-ориентированные политики.

— Это серьезный риск и вызов. В НАТО прекрасно понимают, что подобные инициативы могут только усугубить ситуацию . Таким образом, в НАТО целенаправленно занимаются провокациями относительно России. Это означает, что нам необходимо готовиться и к другого рода инициативам, и быть готовыми отвечать на них.

Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ и руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН, обратила внимание, что власти Молдавии при составлении документа не учли интересы Приднестровского региона.

С чужого голоса Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS

— Россия всегда исходит из того, что урегулирование и любые программы действий должны согласовываться с народом, а не через чью-то голову. Поэтому [и в этом документе молдавского правительства] они должны в обязательном порядке формулироваться с полновесным участием Приднестровья , — сказала Энтина «Известиям».

Население ПМР , считает эксперт, должно рассматриваться Молдавией в качестве одной из государствообразующих наций, а «не как объект договоренностей НАТО или ЕС с кем бы то ни было».

— Если будут конкретные шаги по урегулированию в направлении обеспечения прав всего населения Молдавии, а не отдельной части, тогда и только тогда это будет соответствовать имеющимся договоренностям по очень компактному российскому контингенту, который обеспечивает стабильность и предсказуемость развития ситуации.