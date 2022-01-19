Россия призвала США не нагнетать напряженность вокруг Донбасса

После ряда заявлений Вашингтона об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе, а также о возможности Москвы вторгнуться в Киев с территории Белоруссии, Россия призывает США прекратить истерики, а также нагнетание напряженности вокруг проблемы Донбасса. Соответствующее заявление сделало в среду, 19 января, посольство РФ в Соединенных Штатах.

«Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям», — говорится в сообщении российского дипломатического представительства в Facebook.

Подчеркивается также, что Россия не планирует нападение на другие страны, а перемещения войск на собственной земле вправе организовывать на свое усмотрение.

По словам сотрудника Госдепартамента высокого ранга, Россия может размещать военные силы в Белоруссии под предлогом проведения учений, в то же время имея в планах нападение на Украину с севера.

18 января подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. На первом этапе проверки до 9 февраля будут проведены передислокация и создание группировок войск.

В Минобороны РФ сообщили ранее, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.