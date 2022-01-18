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В Минобороны России назвали дату совместных учений с Белоруссией

Минобороны России: совместные учения с Белоруссией пройдут с 10 по 20 февраля
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Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Об этом 18 января сообщили в Минобороны России.

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Ранее минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке сил и средств реагирования Союзного государства, которая пройдет в два этапа.

«На втором этапе проверки, с 10 по 20 февраля, будет проведено совместное учение «Союзная решимость – 2022». Целями учения станут отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства», — сказал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, в ходе учений запланированы мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов.

«Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи», — сказал Фомин.

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.

В конце декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Совета Безопасности ООН должны обратить внимание на ситуацию, когда Россию и Белоруссию окружают кольцом нестабильности с запада и юга.

Также в декабре государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал украинскую спецоперацию «Полесье» у границы. Он отметил, что у Белоруссии есть право провести учения в ответ.

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