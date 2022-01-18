Режет звук: завершены арктические испытания «Кинжала»

Испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал» в Арктике успешно завершились. Как удалось узнать «Известиям», они закончились в конце прошлого года. На маневрах пилоты отрабатывали патрулирование воздушного пространства, а также выполнили пуски гиперзвуковых ракет. В тестах участвовали МиГ-31К — эти истребители в российской армии сейчас остаются единственными самолетами — носителями «Кинжалов». Эксперты отмечают, что «МиГи» с гиперзвуковыми ракетами и противолодочные самолеты могли также опробовать новую тактику ведения боевых действий, способную сорвать удары крупных корабельных группировок противника.

От Арктики до Сирии

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, испытания гиперзвуковых «Кинжалов» признаны успешными. Тестирование комплекса в северных широтах шло несколько лет и завершилось в конце прошлого года. В рамках этих работ были проведены как боевые пуски, так и учебно-боевое патрулирование самолетами-носителями МиГ-31К Воздушно-космических сил. В ходе полетов проводилась проверка авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе и воздействие низких температур. Действия «МиГов» с гиперзвуковыми комплексами обеспечивала авиация Северного флота. Ее противолодочные самолеты осматривали районы испытаний на отсутствие посторонних целей, делали фото мишенных позиций перед нанесением удара и после него.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов уже сообщал, что пуски «Кинжалов» были выполнены на полигонах в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. В частности, на этих испытаниях отрабатывались задачи опытно-боевого дежурства самолетов с гиперзвуковой ракетой. Также он отметил, что сейчас активно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения комплекса. В свою очередь, министр обороны РФ России Сергей Шойгу в декабре прошлого года заявил, что в составе ВКС уже сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Причем МиГи-31К были замечены не только на севере, но и на юге. Военное ведомство сообщало, что летом прошлого года два самолета МиГ-31К были временно переброшены на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Их экипажи совершили учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства стратегически важного региона.

В Сирии самолеты — носители «Кинжалов» также активно взаимодействовали с военно-морской авиацией. Минобороны сообщало, что вместе с «МиГами» совершал полеты противолодочный самолет Ил-38. Одной из главный целей учений была отработка действий экипажей и техники в условиях высоких температур.

Арктическая зона всегда была под пристальным вниманием военных, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

— Это северный подход к нашим рубежам, который не очень здорово прикрыт, — отметил эксперт. — Естественно, надо держать любого врага на расстоянии вытянутой руки и оборонять наш Северный морской путь. Кроме того, новое оружие всегда проверяется в любых температурных условиях. И если система испытана в Арктике, значит, она может функционировать в любой климатической зоне. Обычно самолеты и оружие рассчитывают на работу при температуре от–50 до +50.

МиГ-31К очень хорошо подходит для арктических условий, отметил эксперт.

— У него (самолета. — «Известия») большая дальность, а там аэродромная сеть не очень развита, — объяснил Игорь Маликов. — Также самолет имеет приличную скорость и конструктивно хорошо приспособлен для северных широт.

Уже летают

Авиационные гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» могут наносить удары по наземным целям, но в первую очередь они предназначены для борьбы с ударными корабельными группировками противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— «Кинжалы» помогут отодвинуть их (корабли противника. — «Известия») от наших берегов более чем на 2 тыс. км, — уверен Алексей Леонков. — Предполагается, что МиГ-31 при угрозе выдвинется на расстояние примерно 1 тыс. км от берега и нанесет удар по противнику. Дальность полета самой гиперзвуковой ракеты комплекса — это еще 1 тыс. км. Одним попаданием она может уничтожить или вывести из строя, сделав его небоеспособным, крупный ударный корабль — эсминец, крейсер или авианосец. Такая тактика должна сорвать атаку против нашей страны. Западная стратегия глобального удара предполагает атаку крылатыми ракетами с кораблей ВМС с расстояния 300 миль — более 550 км — от береговой линии. Но увеличение дистанции не позволит накрыть все цели, какие они могли уничтожить раньше. В первую очередь они рассчитывали уничтожить стратегические ядерные ракеты шахтного базирования, чтобы сделать наш ответный удар невозможным. Теперь задачи уничтожения таких целей становятся трудновыполнимыми — за выход на ранее намеченную дистанцию придется очень дорого заплатить. Взлет «МиГов» и саму атаку ракет, летящих со скоростью 10 Махов, даже засечь очень трудно.

«Кинжал» — российский авиационный комплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Эскадрилья из 10 истребителей МиГ-31К приступила к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа еще 1 марта 2017 года. Самолеты с «Кинжалами» неоднократно использовались в маневрах на юге страны и над Черным морем.

Как писали «Известия», эти гиперзвуковые ракеты будут развернуты не только в Южном, но и в других военных округах, а также на Северном флоте. Сроки их постановки на боевое дежурство зависят от выполнения гособоронзаказа и подготовки экипажей самолетов-носителей. Также в настоящее время оборудуется инфраструктура для частей ВКС, которые будут использовать «Кинжалы».