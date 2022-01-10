«Кинжал» в ножнах: для гиперзвуковых ракет готовят инфраструктуру

В России завершается развертывание инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Специальные объекты для ракет возводятся на нескольких военных аэродромах . В их число входят склады хранения, а также площадки ремонта, обслуживания и проверки гиперзвуковых боеприпасов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Военно-космических силах (ВКС) уже сформирован авиационный полк МиГ-31 с ракетами «Кинжал», ожидается вооружение ими и дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Что представляет собой спецарсенал для ракет, защиты от которых нет ни у одной страны мира, — в материале «Известий».

Арсеналы для гиперзвука

Как рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны, в настоящее время оборудуется инфраструктура для частей ВКС, которые будут использовать гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал». В нескольких регионах России подготавливаются арсеналы для хранения и площадки для ремонта, обслуживания и тестирования гиперзвуковых ракет. Места расположения объектов, где будут размещаться новейшие ракеты, не разглашаются.

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства в декабре прошлого года заявил, что в составе ВКС уже сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«Кинжал» в ножнах_2 Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Летом прошлого года два самолета МиГ-31К, имеющие возможность применять гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», были временно переброшены на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Их экипажи совершили учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства стратегически важного региона. Вместе с МиГами учебные полеты совершали противолодочный самолет Ил-38 и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Участие последних в маневрах неслучайно. Ожидается, что «Туполевы» в дальнейшем также смогут вооружаться «Кинжалами».

Ракетно-технические подразделения ВКС должны не только принять гиперзвуковые «Кинжалы», но и обеспечить их хранение, подготовку к боевому применению, контроль состояния и проведение своевременных регламентных работ, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Для них должны быть оборудованы арсеналы, — объяснил он. — Минобороны установит нормативы боекомплекта для таких изделий. Одна его часть будет находиться в оперативной готовности и располагаться вблизи аэродромов. Другую часть будут использовать в особый период. Ее обычно хранят отдельно . Кроме того, надо учесть, что на вооружение принимаются не только боевые ракеты, но весь комплект оборудования — от контрольно-проверочных машин до учебно-разрезных макетов боеприпасов и средств проведения регламентных работ. Также ВКС необходимо принять тренировочные боеприпасы и масса-габаритные макеты.

«Кинжал» в ножнах_3 Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В ВКС готовы к такой работе, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— У командования Воздушно-космических сил есть опыт постановки на вооружение достаточно сложных дальнобойных ракет — в том числе и с ядерными боеголовками, — напомнил он. — Принципы расположения и оборудования таких объектов всем необходимым давно отработаны.

Для развертывания непосредственно Миг-31К, носителей «Кинжалов», ВКС тоже подготовлены, отметил Виктор Мураховский.

— Эти самолеты в смысле технического обслуживания и подготовки к полету не требуют дополнительной сложной инфраструктуры и оборудования, — уточнил эксперт. — Всё необходимое должно быть в частях аэродромно-технического обеспечения.

К бою готовы

Гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» воздушного базирования стоят на опытно-боевом дежурстве в частях ВКС с 2017 года. Первая эскадрилья из десяти истребителей-перехватчиков дальнего радиуса МиГ-31К была размещена в Южном военном округе. Известно, что комплексы неоднократно использовались в военных маневрах на юге страны и над Черным морем. МиГи не раз успешно применяли «Кинжалы» по целям на расстоянии не менее 800 км.

В начале 2021 года командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин рассказал о планах оснастить этими комплексами 712-й истребительный авиаполк в Канске. По его словам, это должно произойти до 2024 года. До этого начальник Генштаба Валерий Герасимов говорил об испытаниях МиГ-31К с «Кинжалами» в Арктике. Таким образом, экипажами ВКС было отработано применение нового комплекса в различных климатическим условиях.

«Известия» уже писали, что такие системы вооружений будут развернуты в других военных округах и на Северном флоте. «Кинжалами» в первую очередь усилят Западный военный округ. Сроки их постановки на боевое дежурство зависят от выполнения гособоронзаказа и подготовки экипажей самолетов-носителей. Западное стратегическое направление считается одним из наиболее приоритетных для развертывания этого комплекса.

«Кинжал» в ножнах_1 Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Кинжалы» при использовании с истребителя МиГ-31К имеют дальность досягаемости целей около 2 тыс. км. Другие развитые в военном отношении страны только подходят к созданию таких систем. Считается, что защиты от гиперзвуковых ракет нет ни у одного государства.

МиГ-31 в качестве платформы для «Кинжалов» был выбран неслучайно. Этот сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия был разработан еще в Советском Союзе, но эксперты до сих пор называют его непревзойденной боевой машиной в своем классе.

МиГи, которые будут использовать гиперзвуковые ракеты, модернизируются. Как писали «Известия», новые МиГ-31К получат систему управления, которая фактически возьмет на себя пилотирование в момент пуска. Она с учетом координат целей, погодных условий и других факторов будет самостоятельно выводить самолет в точку запуска. В автоматическом режиме будут устанавливаться все параметры, в том числе по скорости и высоте. Экипажу останется только следить за показаниями приборов и в нужный момент «нажать на кнопку». Появление новой системы управления ускорит процесс подготовки пилотов в войсках.