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Госдеп заявил о возможном нападении России на Украину из Белоруссии

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Россия может воспользоваться предстоящими совместными учениями с вооруженными силами Белоруссии и атаковать Украину с северного направления. С такой версией выступила на специальном брифинге сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

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«Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения», — отметила она.

По мнению дипломата, примечательным является время проведения учений. Она уверена: есть опасения насчет того, что Россия может размещать силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, «чтобы потенциально напасть на Украину с севера».

«Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой», — добавила сотрудница Госдепа.

В тот же день стало известно, что Вашингтон обеспокоен российскими военными учениями в Белоруссии. По мнению постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, сообщения о военных учениях в Белоруссии, а также наращивание Россией военного присутствия близ Украины «являются сигналом для США, что РФ агрессивно настроена в отношении Украины».

Ранее во вторник представитель Госдепа США выразила опасения, что конституционный референдум в Белоруссии позволит разместить на территории страны войска и ядерные силы России. Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что предложенные изменения в конституцию республики могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией своих сил на белорусской территории.

18 января подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. На первом этапе проверки до 9 февраля будут проведены передислокация и создание группировок войск.

В Минобороны РФ сообщили ранее, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

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