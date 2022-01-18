США обеспокоились учениями РФ в Белоруссии

Вашингтон обеспокоен российскими военными учениями в Белоруссии. Об этом 18 января заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post.

Как она отметила, сообщения о военных учениях в Белоруссии, а также наращивание Россией военного присутствия близ Украины «являются сигналом для США, что РФ агрессивно настроена в отношении Украины».

«Это совокупность действий. И интенсивность этих действий стала поводом для нас выразить обеспокоенность и призвать других весьма агрессивно отреагировать на события», — отметила дипломат.

По ее словам, США обсудили с партнерами в ООН возможные действия в случае обострения ситуации на Украине.

Ранее в этот же день подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. На первом этапе проверки до 9 февраля будут проведены передислокация и создание группировок войск.

В Минобороны РФ сообщили ранее, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Практические действия войск пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь.

В конце декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Совета Безопасности ООН должны обратить внимание на ситуацию, когда Россию и Белоруссию окружают кольцом нестабильности с запада и юга.

Также в декабре государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал украинскую спецоперацию «Полесье» у границы. Он отметил, что у Белоруссии есть право провести учения в ответ.