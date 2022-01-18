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ВС РФ начали прибывать в Белоруссию для проверки сил реагирования

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Подразделения из состава Вооруженных сил (ВС) России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом 18 января сообщает минобороны республики.

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«В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа.

«На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач», — добавили в минобороны.

На первом этапе проверки сил реагирования РФ и Белоруссии до 9 февраля будут проведены передислокация и создание группировок войск.

«Проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля планируется отработать вопросы передислокации и создания в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях», — сказали в ведомстве.

Будут также отработаны организация и осуществление охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, оценка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств, в том числе совместного учебно-боевого центра ПВО выполнить учебно-боевые задачи с использованием контрольных целей.

«На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022», — добавили в министерстве.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.

23 декабря Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года.

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