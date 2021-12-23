Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
«У нас большой набор работы для сближения экономик [двух стран] и придания им большей конкурентспособности <…> уже много сделано», — заявил Путин 23 декабря на пресс-конференции.
Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.
Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.
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