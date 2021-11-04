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Путин назвал серьезным шагом подписание интеграционных документов Союзного государства

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Подписанный на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет стал серьезным шагом вперед. Об этом заявил в четверг, 4 ноября, президент России Владимир Путин.

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«Очень рассчитываем на то, что те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документ, ради которого мы сегодня собрались, это серьезный шаг вперед», — сказал Путин, подводя итоги заседания.

По его словам, данный декрет совершенно не связан с внутриполитическими повестками в РФ и Белоруссии. Документ связан с необходимостью эффективной работы экономик двух стран, созданию конкурентных преимуществ, для повышения эффективности работы лидеров. Путин добавил, что работа глав государств направлена на рост благосостояния граждан.

Как добавил Путин, во всем мире одним из инструментов выхода из кризиса считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран. Он добавил, что это происходит во всем мире.

«Мы не используем в полной мере те возможности, те конкурентные преимущества, которые достались нам со времен Советского Союза. Имею ввиду общую инфраструктуру, общую энергетику, русский язык, который является объединяющим и позволяет нам легко общаться друг с другом», — сказал президент РФ.

Российский лидер также поблагодарил правительства России и Белоруссии за проделанную работу.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.

Также в ходе мероприятия была принята концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.

7 октября Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры, в которых обсуждалось заседание Высшего госсовета в ноябре. Кроме того, они затронули текущие вопросы в развитии двусторонних отношений.

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