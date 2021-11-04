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Путин заверил в намерении России помогать братскому народу Белоруссии

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Президент России Владимир Путин заверил, что страна продолжит помогать братскому белорусскому народу. Такое заявление он сделал в ходе выступления на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства в четверг, 4 ноября.

«Я не раз говорил и сегодня еще раз хочу повторить, что для России Белоруссия является не просто даже добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать всё, чтобы так было всегда, опираясь на волю наших стран к единению», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил важность текущего заседания Высшего государственного совета и обратил внимание на символичность того, что проводится оно в День народного единства.

Российский лидер подчеркнул, что особое значение имеет стабильность на границе двух стран и Москва продолжит оказывать помощь Минску.

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«Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет», — сказал он.

Российский президент признал, что вопросы нефти и газа вызывают споры между государствами, однако и в этой области удалось достичь серьезного прогресса. Кроме того, Минск получает российский газ, стоимость которого в 7–10 раз ниже спотовых цен в Европе и в 3–4 раза ниже цены поставок туда по долгосрочным контрактам «Газпрома».

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства проходит 4 ноября в режиме видеоконференции. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

10 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил об одобрении совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. Также он отметил, что граждане двух стран должны получить выгоду от интеграционных процессов.

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