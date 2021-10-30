На пограничной частоте: Минск попросил Москву поделиться диапазоном 700 МГц

Белорусское минсвязи обратилось в Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных районах . Об этом «Известиям» сообщил источник на рынке связи, информацию подтвердил заместитель российского министра Дмитрий Ким. Белоруссии эти частоты нужны для запуска сетей 5G, но на расстоянии примерно 250 км от границы операторы республики этого сделать не смогут — помешает сигнал передатчиков цифрового ТВ, посчитали в белорусском ведомстве. В российском говорят: работы по координации использования частот в приграничных районах ведутся . Перевод ТВ из 700 МГц в диапазон ниже 694 МГц — актуальная тема не только в свете российско-белорусских отношений, эти частоты пригодились бы сотовым операторам в РФ, отмечают эксперты.

Быть помехам

Российские и белорусские связисты пытаются договориться об использовании частот в диапазоне 700 МГц на границе двух стран, рассказал «Известиям» источник на рынке связи. Он уточнил, что министерство связи и информатизации Белоруссии обратилось в российское Минцифры с просьбой провести координацию использования этих частот.

Такое обращение поступило от белорусских коллег, отметил в разговоре с корреспондентом «Известий» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким . По его словам, с белорусской стороной ведется планомерная работа по координации использования частот в приграничных районах, регламентированная международными соглашениями и правилами.

— После того как будет решен вопрос о переводе передатчиков цифрового ТВ на другие частоты, их освобождение займет полтора-два года , — отметил Дмитрий Ким.

Прогнозировать сроки принятия такого решения он не стал.

На пограничной частоте Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

«Известия» направили запрос в минсвязи соседней республики. Белоруссия со своей стороны границы освободит диапазон 700 МГц от телесигнала к концу 2021 года — на нем планируется развертывать сотовые сети пятого поколения (5G). Но на расстоянии до 250 км от границы с РФ строить их окажется крайне проблематично — помехи базовым станциям будут создавать российские передатчики эфирного цифрового ТВ, следует из материалов белорусского ведомства , с которыми ознакомились «Известия».

Проблемы с передачей диапазона 700 МГц от телевидения к сотовой связи касаются не только белорусских, но и российских операторов, отмечает руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин . По его словам, эти частоты нужны в России для развертывания сетей LTE, а в перспективе и 5G. Такие сети должны обеспечивать доступ к мобильной связи на селе, вдоль авто- и железных дорог, а в крупных городах — усиливать сигнал в закрытых помещениях, объясняет эксперт.

— Частоты 700 МГц были выделены для развертывания сетей LTE решением Госкомиссии по радиочастотам еще в 2011 году. Операторы исправно платят за их использование, но фактически запустить на них сети не могут до сих пор, — утверждает Вадим Поскакухин.

Другие эксперты, опрошенные «Известиями», напоминают, что ситуация с частотами 700 МГц не единственная в своем роде . Например, в начале этого года выяснилось, что входящие в НАТО Литва и Эстония, а также Финляндия, военные системы которой унифицированы со странами альянса, возражают против запуска российскими операторами экспериментальных базовых станций 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц. Эти станции, как выяснилось, создают помехи авиационной электронике НАТО, в частности системам распознавания «свой–чужой».

Неподатливый эфир

— Сейчас на частотах 470–790 МГц вещают 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов, а также некоторые не отключенные аналоговые передатчики. Однако в России решение вопроса о перепланировании постоянно переносится из-за неопределенности с возможным появлением третьего мультиплекса и востребованностью перехода на вещание в формате высокой четкости, — отмечает Вадим Поскакухин. — Еще больше ситуацию запутывают высказывания некоторых экспертов о перспективах четвертого и пятого мультиплексов, которым тоже нужны частоты. Хотя зрелость неэфирного сегмента российского рынка телевидения (спутник, кабель, OTT-сервисы) говорит об обратном.

Вещателям не нужен третий эфирный мультиплекс, заявил ранее в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Газпром-медиа», бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

— Во-первых, это очень дорого, во-вторых, проникновение кабеля очень высокое. Третий мультиплекс может быть неэфирным, как сейчас 21-я и 22-я кнопки закреплены за местными каналами. Кнопки 23–30 могут быть обязательны к распространению в неэфирном сегменте, — сказал топ-менеджер.

На пограничной частоте Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По мнению Вадима Поскакухина, техническая возможность разрешить проблему с использованием 700 МГц на российско-белорусской границе есть . В ходе изысканий, проводившихся несколько лет назад в интересах «Союза LTE», была разработана «Дорожная карта высвобождения диапазона 700 МГц», в которой было показано, что в диапазоне ниже 694 МГц есть достаточно свободных частот, куда могут мигрировать действующие передатчики телевизионного сигнала , отмечает он. Перенастройка передатчиков (их порядка 2100), а где-то и их замена может обойтись в 1,5–3 млрд рублей с учетом переоформления необходимых документов и разрешений на частоты в масштабах всей России, утверждает эксперт.

— Tele2 не использует частоты 700 МГц, но в принципе этот диапазон хорошо подходит для развития технологий 4G или 5G , — считает его представитель Дарья Колесникова.

Диапазон 700 МГц имеет хорошее покрытие и полезен для строительства сетей четвертого и пятого поколений на больших малонаселенных территориях, согласен представитель «Мегафона» .

— Все страны, граничащие с Россией, уже вывели свои средства ТВ-вещания из диапазона 700 МГц и передали эти частоты операторам. Аналогичное решение в нашей стране могло бы способствовать развитию телекоммуникационной отрасли , — считает он.

Представители других сотовых компаний отказались от комментариев или не ответили на запросы «Известий».