 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
МИД прокомментировал данные о захваченных ВСУ в Старомарьевке россиянах
Мир
Молдавия по новому контракту с «Газпромом» обязалась погасить исторический долг
Общество
Игра в Хеллоуин: что россияне подготовили для «самой жуткой» ночи 2021 года
Мир
Цена на газ из РФ для Молдавии может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб м
Спорт
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ
Мир
США подтвердили рыночный статус экономики РФ
Мир
На западе Украины желающие вакцинироваться заблокировали медиков в ТРЦ
Мир
США провели новые испытания первой ступени двигателя гиперзвуковой ракеты
Мир
Макрон не нашел манипулирования ценами на газ в Европе со стороны РФ
Мир
ВМС США и силы поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях
/

На пограничной частоте: Минск попросил Москву поделиться диапазоном 700 МГц

Он нужен для развития сетей 5G не только белорусских операторов, но и российских
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
На пограничной частоте: Минск попросил Москву поделиться диапазоном 700 МГц
2021-10-29 17:07:17">
2021-10-29 17:07:17
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусское минсвязи обратилось в Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных районах. Об этом «Известиям» сообщил источник на рынке связи, информацию подтвердил заместитель российского министра Дмитрий Ким. Белоруссии эти частоты нужны для запуска сетей 5G, но на расстоянии примерно 250 км от границы операторы республики этого сделать не смогут — помешает сигнал передатчиков цифрового ТВ, посчитали в белорусском ведомстве. В российском говорят: работы по координации использования частот в приграничных районах ведутся. Перевод ТВ из 700 МГц в диапазон ниже 694 МГц — актуальная тема не только в свете российско-белорусских отношений, эти частоты пригодились бы сотовым операторам в РФ, отмечают эксперты.

Быть помехам

Пункты значения: в Минэке раскрыли детали интеграции с Белоруссией
Как трансформируется господдержка МСП и институт банкротства

Российские и белорусские связисты пытаются договориться об использовании частот в диапазоне 700 МГц на границе двух стран, рассказал «Известиям» источник на рынке связи. Он уточнил, что министерство связи и информатизации Белоруссии обратилось в российское Минцифры с просьбой провести координацию использования этих частот.

Такое обращение поступило от белорусских коллег, отметил в разговоре с корреспондентом «Известий» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким. По его словам, с белорусской стороной ведется планомерная работа по координации использования частот в приграничных районах, регламентированная международными соглашениями и правилами.

После того как будет решен вопрос о переводе передатчиков цифрового ТВ на другие частоты, их освобождение займет полтора-два года, — отметил Дмитрий Ким.

Прогнозировать сроки принятия такого решения он не стал.

На пограничной частоте
LTE сеть
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

«Известия» направили запрос в минсвязи соседней республики. Белоруссия со своей стороны границы освободит диапазон 700 МГц от телесигнала к концу 2021 года — на нем планируется развертывать сотовые сети пятого поколения (5G). Но на расстоянии до 250 км от границы с РФ строить их окажется крайне проблематично — помехи базовым станциям будут создавать российские передатчики эфирного цифрового ТВ, следует из материалов белорусского ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Частотная недостаточность: для 5G предложили новый диапазон 6ГГц
Но запуск сетей пятого поколения произойдет не раньше 2024 года

Проблемы с передачей диапазона 700 МГц от телевидения к сотовой связи касаются не только белорусских, но и российских операторов, отмечает руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. По его словам, эти частоты нужны в России для развертывания сетей LTE, а в перспективе и 5G. Такие сети должны обеспечивать доступ к мобильной связи на селе, вдоль авто- и железных дорог, а в крупных городах — усиливать сигнал в закрытых помещениях, объясняет эксперт.

— Частоты 700 МГц были выделены для развертывания сетей LTE решением Госкомиссии по радиочастотам еще в 2011 году. Операторы исправно платят за их использование, но фактически запустить на них сети не могут до сих пор, — утверждает Вадим Поскакухин.

Другие эксперты, опрошенные «Известиями», напоминают, что ситуация с частотами 700 МГц не единственная в своем роде. Например, в начале этого года выяснилось, что входящие в НАТО Литва и Эстония, а также Финляндия, военные системы которой унифицированы со странами альянса, возражают против запуска российскими операторами экспериментальных базовых станций 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц. Эти станции, как выяснилось, создают помехи авиационной электронике НАТО, в частности системам распознавания «свой–чужой».

Неподатливый эфир

Не у всех дома: фиксированный интернет-трафик вырос на 20-60%
Из-за нагрузки на сети качество услуг может ухудшаться, но полностью связь не пропадет, считают эксперты

Сейчас на частотах 470–790 МГц вещают 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов, а также некоторые не отключенные аналоговые передатчики. Однако в России решение вопроса о перепланировании постоянно переносится из-за неопределенности с возможным появлением третьего мультиплекса и востребованностью перехода на вещание в формате высокой четкости, — отмечает Вадим Поскакухин. — Еще больше ситуацию запутывают высказывания некоторых экспертов о перспективах четвертого и пятого мультиплексов, которым тоже нужны частоты. Хотя зрелость неэфирного сегмента российского рынка телевидения (спутник, кабель, OTT-сервисы) говорит об обратном.

Вещателям не нужен третий эфирный мультиплекс, заявил ранее в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Газпром-медиа», бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

— Во-первых, это очень дорого, во-вторых, проникновение кабеля очень высокое. Третий мультиплекс может быть неэфирным, как сейчас 21-я и 22-я кнопки закреплены за местными каналами. Кнопки 23–30 могут быть обязательны к распространению в неэфирном сегменте, — сказал топ-менеджер.

На пограничной частоте
антенна тв
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
5G не найден: запуск сетей пятого поколения поставят на паузу
Минкомсвязь предлагает сэкономить на их развертывании в этом году

По мнению Вадима Поскакухина, техническая возможность разрешить проблему с использованием 700 МГц на российско-белорусской границе есть. В ходе изысканий, проводившихся несколько лет назад в интересах «Союза LTE», была разработана «Дорожная карта высвобождения диапазона 700 МГц», в которой было показано, что в диапазоне ниже 694 МГц есть достаточно свободных частот, куда могут мигрировать действующие передатчики телевизионного сигнала, отмечает он. Перенастройка передатчиков (их порядка 2100), а где-то и их замена может обойтись в 1,5–3 млрд рублей с учетом переоформления необходимых документов и разрешений на частоты в масштабах всей России, утверждает эксперт.

Tele2 не использует частоты 700 МГц, но в принципе этот диапазон хорошо подходит для развития технологий 4G или 5G, — считает его представитель Дарья Колесникова.

Диапазон 700 МГц имеет хорошее покрытие и полезен для строительства сетей четвертого и пятого поколений на больших малонаселенных территориях, согласен представитель «Мегафона».

— Все страны, граничащие с Россией, уже вывели свои средства ТВ-вещания из диапазона 700 МГц и передали эти частоты операторам. Аналогичное решение в нашей стране могло бы способствовать развитию телекоммуникационной отрасли, — считает он.

Представители других сотовых компаний отказались от комментариев или не ответили на запросы «Известий».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021