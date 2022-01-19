Госдеп увидел в новой конституции Белоруссии угрозу размещения сил РФ

Госдеп США опасается, что конституционный референдум в Белоруссии позволит разместить на территории страны войска и ядерные силы России. Об этом 18 января заявила сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

«Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России», — сказала она в ходе телефонного брифинга.

Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что предложенные изменения в конституции республики могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией своих сил на белорусской территории.

Ранее, 17 декабря, представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что проект поправок к конституции Белоруссии был принят в Евросоюзе к сведению, но приоритетными для республики считают «национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране».

Проект поправок к конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря. Документ закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков.

Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет во второй половине февраля. Об этом 23 декабря сообщил президент республики Александр Лукашенко.

18 октября белорусский лидер заявил, что в период проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов стран Запада он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти. По словам президента, возможна новая попытка революции в республике.