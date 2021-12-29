Стояние на Днестре: Тирасполь предложил Кишиневу мирные переговоры

Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский предложил молдавскому президенту начать прямые переговоры об урегулировании конфликта. Раньше Тирасполь отказывался выносить политические вопросы на обсуждение, предлагая начать с укрепления взаимного доверия. Теперь наоборот. Россия идею поддержала. В Кишиневе же заявили, что никаких приглашений не получали. В том, почему молдавские власти избегают прямых переговоров, разбирались «Известия».

Отказала мне два раза

« Убежден, что сегодня у нас есть шанс решить историческую задачу — завершить один из наиболее затянувшихся конфликтов в Восточной Европе. Не ограничиваясь обсуждением отдельных политических, социально-экономических и гуманитарных проблем, мы можем, а значит, и должны сделать следующий важнейший шаг — сесть за стол переговоров и начать обсуждение всеобъемлющего урегулирования конфликта», — с таким письмом обратился к президенту Молдавии Майе Санду лидер непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский .

В послании он указал, что «неурегулированный до сих пор конфликт продолжает сдерживать развитие как Приднестровья, так и Молдавии». «Переговорный процесс находится в состоянии стагнации. Между тем за три десятилетия, прошедших после окончания противостояния, выросло уже не одно поколение молодых людей, которые не видят противников в своих сверстниках по другую сторону границы», — говорится в документе.

По словам Красносельского, возобновление переговоров в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и ЕС) помогло бы устранить барьеры в сфере экономики, торговли, транспорта и финансов. Но перед этим, как отметил лидер непризнанной республики, необходимо напрямую обсудить условия будущего мирного сосуществования.

Стояние на Днестре КПП «Варница-Бендеры» Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В письме Красносельский призывает вести разговор «о путях сближения Молдавии и Приднестровья». Что именно под этим подразумевается, он не уточняет. Помимо этого, приднестровский лидер сообщает о готовности обсудить особый статус Приднестровья. «Ваши представители заявляют о возможном предоставлении Приднестровью некоего особого статуса, но нам неясны параметры этого статуса — ясно одно, что в основе урегулирования должны лежать жизнеспособные модели», — говорится в документе. «Однако до настоящего времени все обращения приднестровской стороны остаются без ответа», — добавил политик.

В Кишиневе приглашение проигнорировали, сославшись на то, что не получали его . «Я не видела никакого письма. <…> У меня не запланированы встречи [с Красносельским]. Все дискуссии по решению проблем граждан с левого берега Днестра ведутся через Бюро реинтеграции», — прокомментировала президент Молдавии Майя Санду.

При этом ранее Кишинев настаивал на переходе к вопросу всеобъемлющего урегулирования, а Тирасполь отказывался выносить на переговоры политические вопросы , предлагая «сосредоточиться на ликвидации барьеров и мерах по укреплению доверия».

«Придать импульс приднестровскому урегулированию»

В Москве инициативу Тирасполя поддержали . Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала Молдавию откликнуться на это предложение, заявив, что оно может «придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть затянувшуюся стагнацию».

Стояние на Днестре Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на церемонии инаугурации, декабрь 2021 года Фото: РИА Новости/Михай Карауш

Переговоры по приднестровскому урегулированию стали буксовать с 2019 года на фоне избирательных кампаний в Молдавии. За последние два года стороны не провели ни одного раунда переговоров в формате «5+2». Став президентом в прошлом году, Майя Санду сделала ряд жестких заявлений в адрес Приднестровья и отметила, что не собирается встречаться с приднестровским лидером, как это делали ее предшественники на посту.

Имел ли Красносельский в виду переговоры о воссоединении с Кишиневом, до сих пор не ясно. За всю историю конфликта Приднестровье один раз демонстрировало готовность вести переговоры на эту тему. В 2003 году стороны обсуждали проект создания федеративного государства, в котором Приднестровье и Гагаузия получили бы статус субъектов. Однако в итоге Кишинев отверг план объединения Молдавии.

«Санду находится в слабой позиции»

Как отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, скорее всего, инициатива Красносельского согласована с Москвой .

— Санду сейчас не до переговоров, в данный момент она находится в слабой позиции . В ее лагере есть и внутренние противоречия. Андрей Спыну — ее непосредственный конкурент. На фоне большого количества проблем, стоящих перед президентом, которые она не в состоянии решить со своей недостаточно профессиональной командой, начинать новые переговоры — с Приднестровьем — опасно. Со стороны Красносельского — это очень правильный шаг поставить Санду перед необходимостью сейчас дать ответ. Он увеличивает себе свободу маневра для будущих переговоров , — уверен эксперт.

С этой точкой зрения согласен и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

— Видимо, в Приднестровье нашли возможность оплатить свою часть долга за газ и перейти к нормальному газоснабжению. Но это, скорее всего, нарушает политические планы Санду, которая ориентируется на США и ЕС. Инициатива Приднестровья абсолютно корректна и оправданна, но вот с реализацией могут возникнуть проблемы, — полагает политолог.

Стояние на Днестре Майя Санду Фото: REUTERS/Kenzo Tribouillard

Переговоры представителей Тирасполя и Кишинева должны были пройти в октябре, в Швеции. Но они не состоялись.

— Обе стороны настаивают на своей позиции. Приднестровцы — на том, что они независимы и суверенны, румынисты в Молдавии говорят о том, что федерализация страны невозможна, она может быть только унитарным государством . Они как раз хотели бы воссоединиться с Румынией. Пришлось бы решать вопрос венгерского меньшинства, проживающего в Трансильвании. Россия, как и другие страны, признает территориальную целостность Молдавии, — отмечает Офицеров-Бельский в разговоре с «Известиями».

«Было бы ошибкой выходить на переговоры»

При этом у обеих сторон накопилось много тем для обсуждения, подчеркивает политолог.

— Например, вопросы, касающиеся экономического взаимодействия. Правобережная Молдавия — основной покупатель приднестровских товаров. По 11% приднестровского экспорта идет на Украину и в Россию, почти 30% — в Европейский союз, главным образом в Румынию, остальное — в правобережную Молдавию. Так что экономические связи очень тесные. Переговоры также могли касаться румынского языка, прекращения блокады, в том числе банковской . Прежний вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский покинул пост. Не исключено, что Санду дала ему понять, что никаких переговоров не будет, — считает старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

По его мнению, Санду сейчас находится в уязвимой позиции, к тому же осознает, что не получит от переговоров никакой выгоды.

— Она понимает, что это будет холостой выстрел, если бы переговоры были перед новыми президентскими выборами, она бы могла о чем-то договориться. Сейчас она может получить только обвинения в непрофессионализме, неспособности договориться ни с Москвой, ни с Приднестровьем. Было бы ошибкой выходить на переговоры, в которых ей нечего предложить, — уверен специалист.

Стояние на Днестре Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По мнению Офицерова-Бельского, скорее всего, дискуссия и консультации возобновятся весной .