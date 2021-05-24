Попутали берега: США решили вернуть Приднестровье Кишиневу

В Москву приехали руководители Приднестровья — из-за блокады со стороны Украины и Молдавии, а также на фоне пандемии Тирасполь особенно остро нуждается в деньгах. Одной из тем переговоров в Москве станет заявление американского посла в Молдавии Дерека Хогана. Он заявил, что после молдавских парламентских выборов, которые пройдут в июле, Приднестровье должно перейти под контроль Кишинева. О происходящем в непризнанной республике — в материале «Известий».

Время перемен

«Мы глубоко убеждены, что Приднестровье должно находиться под административным контролем Кишинева или правительства Республики Молдова. Мы верим и поддерживаем полную реинтеграцию Приднестровья в Республику Молдова», — заявил посол США в Молдавии Дерек Хоган, выступая перед студентами факультета международных отношений и политологии Молдавского университета.

По мнению дипломата, одним из важных факторов в решении проблемы стала бы выработка единой позиции по этому вопросу в Молдавии. «На правом берегу Днестра много подходов, но должна быть сформирована только одна стратегия. Около двух лет назад была предпринята попытка сделать это, когда Майя Санду была премьер-министром. Ее коллеги по правительству пытались сформировать стратегию, которая объединила бы все парламентские партии», — сообщил Хоган.

Попутали берега Дерек Хоган Фото: официальный сайт посольства США в Молдове/md.usembassy.gov

Он также отметил, что в этом году в решении приднестровской проблемы должны произойти серьезные подвижки. В конце мая состоится новый раунд переговоров в формате «5+2», в котором примут участие Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС и США, а также представители Кишинева и Тирасполя. Помимо этого 11 июля в Молдавии будут вновь избирать парламент. «После этих досрочных выборов, если будет сформировано правительство, которое получит поддержку парламентского большинства, это даст толчок к разрешению конфликта», — пояснил дипломат.

Сейчас почти всё руководство Приднестровья находится с визитом в Москве. Официальная версия — они приехали за вакциной от коронавируса. Неофициальная — Тирасполю очень нужны деньги. По экономике непризнанной республики больно бьет блокада со стороны Кишинева и Киева, а также пандемия коронавируса.

Приключения американцев в Молдавии

В последнее время США вообще активизировались на приднестровском направлении. «Молдавия, зажатая между Украиной и Румынией, — это место замороженного конфликта, который готов «оттаять». Якобы независимое Приднестровье, созданное с подачи России, существует отдельно от Молдавии только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы. Если привлечь внимание международного сообщества к этой аномалии, возникшей после окончания холодной войны, это потрясло бы Кремль. К тому же новое, решительное правительство в Кишиневе теперь дает Вашингтону возможность активизировать свои действия», — отметил в статье в National Review бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Попутали берега На выезде из города Бендеры, Приднестровье Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Но всё же в урегулировании приднестровского конфликта важную роль играет в первую очередь Молдавия, отмечает в беседе с «Известиями» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), доцент РГГУ Александр Гущин. Страна условно разделена на пророссийскую и прозападную части. Но при этом они переплетены внутренними лоббистскими связями.

— После бегства в 2019 году олигарха Владимира Плахотнюка, в руках которого была фактически сосредоточена вся власть в стране, а также после всех перипетий с крушением широкой коалиции американцы на последних президентских выборах в Молдавии добились определенного геополитического успеха. Победа Майи Санду, как бы ни говорили о том, что пост президента незначительный, — это знаковый успех. Это показатель того, что в стране левый политический спектр находится в состоянии кризиса , — пояснил эксперт.

Он отмечает, что решение о проведении досрочных парламентских выборов в июле также принято на волне успеха Майи Санду — Вашингтон пытается выжать максимум из ее победы в борьбе за президентский пост. Предпосылки к тому, что на выборах в парламент партия Санду получит больше голосов, уже есть.

Курс пожестче

Из-за поражения теперь уже бывшего молдавского лидера Игоря Додона на президентских выборах рейтинги его Партии социалистов серьезно просели. Теперь социалисты рискуют уступить значительное число мест в законодательном органе, а их нынешние союзники по правящей коалиции и вовсе рискуют оказаться за бортом.

— Естественно, при той поддержке со стороны посла США, а мы понимаем, что у президента и окружающей ее элиты колоссальные связи с ним, есть надежда, что в парламенте ее партия «Действие и солидарность» получит большинство голосов. Поэтому левые силы пытаются объединиться в виде союза социалистов и коммунистов. Если в парламенте удастся получить правое представительство, внешнеполитический курс Молдовы по отношению к Приднестровью будет более жестким, — уверен политолог.

Попутали берега Миротворческий пост в Бендерах Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Гущин отмечает, что Россия не может перестать поддерживать Приднестровье, учитывая то, что это геополитический форпост РФ, непризнанная республика, в которой много людей с российским гражданством . Кроме того, это союзная России территория, на которой находятся российские миротворцы.

Свою позицию в отношении российских войск Майя Санду выразила в конце ноября прошлого года, будучи избранным президентом: политик заявила о необходимости их вывода из Приднестровья. «Я выступаю против федерализации Молдавии, я не поддерживаю варианты, которые предлагал [занимавший тогда пост президента страны Игорь] Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии», — поделилась она своим видением будущего непризнанной республики. При этом Санду не стала отрицать, что Москва — участник переговоров, а в одиночку Кишинев не сможет прийти к окончательному политическому решению конфликта.

Российские войска — как миротворцы, так и регулярные части — находятся в Приднестровье с 1990-х годов на основании соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова. Документ в июле 1992 года подписали молдавский и российский лидеры Мирча Снегур и Борис Ельцин.

«Может произойти обострение»

Не исключено, что нынешние президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин, обсуждая евразийское пространство и СНГ в целом, затронут проблему приднестровского урегулирования на двусторонней встрече. Российско-американский саммит должен пройти на территории Европы в середине июня, хотя ни дата, ни место еще не определены.

— Лидеры могут обсуждать соотношение сил и влияние. И в этом контексте будет обсуждаться ситуация в черноморском регионе, а Приднестровье, Молдавия — это тоже причерноморский регион. В Румынии находится база ПРО США, это страна НАТО. Украина граничит с Приднестровьем и может использовать это как козырь. В этом плане вопрос Приднестровья могут затронуть в более широком контексте, — считает Гущин.

Попутали берега Военная база США в Девеселу, Румыния Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

Ситуация, сложившаяся в непризнанной республике, — производная от общего взгляда Вашингтона на Восточную Европу и на Россию, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

— Мечта Вашингтона заключается в том, чтобы США восстановили свой контроль над Москвой. Американцы понимают, что сделать это сразу невозможно, поэтому решают задачу по частям, одной из них, возможно и не самой крупной, стала бы ликвидация Приднестровья. Я бы исходил из того, что речь пойдет о форме вмешательства через финансирование, подкуп политиков, это Америка делает хорошо, — рассказал «Известиям» политолог .

Не исключено, что эскалации конфликтов на евразийском пространстве, которые происходили в прошлом году, — на Южном Кавказе, в Донбассе — перекинутся и на Приднестровье, полагает эксперт РСМД Александр Гущин.

— Кажется, что конфликт в Приднестровье замороженный и не такой интенсивный ввиду переплетения политик элит правого и левого берега, — уверен политолог. — Но там может произойти обострение.