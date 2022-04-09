Боррель пожелал разрешения конфликта на Украине военным путем

Глава евродипломатии Жозеп Боррель во время поездки в Киев впервые за всю историю существования ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Об этом он заявил в субботу, 9 апреля, на своей странице в Twitter.

Так он подытожил свой визит на Украину, где он был вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Боррель вновь напомнил и о €500 млн., которые были выделены в марте этого года на дополнительную покупку вооружения для Украины.

При выборе оружия в ЕС пообещали отталкиваться от «украинских потребностей». Помимо этого, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности дал обещание ввести новые антироссийские санкции. Он поднимет этот вопрос на плановой встрече глав МИД ЕС 11 апреля в Брюсселе.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Вашингтон и его страны-союзники контролируют киевский режим и толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий.

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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