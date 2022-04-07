МИД РФ обвинил США в подталкивании Киева к продолжению боевых действий

Вашингтон и его союзники контролируют киевский режим и толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий. Об этом 7 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, это следует из проекта соглашения о мире, представленного Киевом накануне в переговорную группу России. Документ резко отличается от ранее представленного в Стамбуле соглашения, отметил министр.

«В том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь», — отметил он.

Однако в новом проекте четкая констатация отсутствует, а речь идет о некоем «эффективном контроле».

Кроме того, звучит идея о том, чтобы вопросы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины, хотя ранее Зеленский заявлял, что встреча на высшем уровне возможна после прекращения боевых действий, добавил Лавров.

По его мнению, Украина и далее станет выдвигать неприемлемые условия для подписания документа о прекращении огня.

Как обратил внимание Лавров, в стамбульском документе отмечается, что любые военные учения на Украине проводятся только при согласии всех стран-гарантов, включая и Россию. В новом документе предлагается разрешать учения при согласии большинства стран-гарантов, Россия в нем не упоминается.

«Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролирует Вашингтон и его союзники, которые толкают Зеленского на продолжение боевых действий», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия будет продвигать в ходе переговоров своей проект соглашения с изначальными требованиями к украинской стороне.

29 марта во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле прошли переговоры Москвы и Киева, они продлились около трех часов. Как 30 марта рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, в ходе переговоров украинская делегация передала зафиксированные принципы возможного будущего соглашения, предусматривающие отказ от вступления в НАТО. Кроме того, Киев готов отказаться от владения, приобретения и разработки различных видов оружия массового поражения.

До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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