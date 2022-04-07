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Лавров заявил об изменении Киевом озвученных в Стамбуле предложений

Лавров: новые предложения Киева не соответствуют озвученным на переговорах в Стамбуле
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Украинская сторона 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, в нем налицо отход от озвученных на переговорах в Стамбуле предложений. Об этом заявил в четверг, 7 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации [Давида] Арахамии», — сказал он журналистам.

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В частности, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, Россия считает этот замысел неприемлемым.

При этом министр подчеркнул, что Москва намерена продолжить переговоры с Киевом, несмотря на все провокации.

«Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования», — заявил Лавров.

5 апреля глава МИД РФ указал на то, что украинская сторона пытается прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей.

По словам министра, предложения Украины показали «существенный прогресс» в реалистичном осознании статуса территорий Донбасса и Крыма, однако провокация в городе Буча стала попыткой прерывания переговорного процесса со стороны Киева. Как убежден Лавров, всё это приведет к тому, что переговорный процесс придется начинать с начала, а нынешние переговоры повторят судьбу минских договоренностей.

Во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле 29 марта прошли переговоры Москвы и Киева, они продлились около трех часов. Как 30 марта рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, в ходе переговоров украинская делегация передала зафиксированные принципы возможного будущего соглашения, предусматривающие отказ от вступления в НАТО. Кроме того, Киев готов отказаться от владения, приобретения и разработки различных видов оружия массового поражения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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