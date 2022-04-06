Лавров уличил Киев в попытке преобразовать достигнутые договоренности с Россией

Украинская сторона пытается прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей, о чем свидетельствуют провокации в Буче, которые появились по мере достижения результатов в двусторонних переговорах. Соответствующее заявление 5 апреля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров сообщил, что Украина сама «положила на бумагу» тезисы о своем нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, а также сделала «существенный прогресс» в реалистичном осознании статуса территорий Донбасса и Крыма. Однако произведенная в городе Буча провокация стала попыткой прерывания переговорного процесса со стороны Киева, заявил Лавров.

В свете недавних событий российской стороне видятся подозрительными требования Украины в случае заключения договора прекратить боевые действия и вывести Вооруженные силы РФ с Донбасса, так как во время якобы проведения референдума по достигнутым договоренностям и ратификации его результатов в парламенте велика вероятность отрицательного результата. Всё это приведет к тому, что переговорный процесс придется начинать с начала, а нынешние переговоры повторят судьбу минских договоренностей, заключил Лавров.

Описанное поведение Киева министр охарактеризовал как «игру в кошки-мышки» с Москвой.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать всеукраинский референдум по вопросам договоренностей с Россией. При этом в беседе с Чешским телевидением Зеленский отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также статус Крыма, заявив, что Киев «не может отказаться ни от пяди» «своей» земли.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.