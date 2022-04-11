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Российская армия взяла укрепленный рубеж ВСУ в Харьковской области

Минобороны заявило, что российские военные заняли село Каменка в Харьковской области
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Российские военные заняли укрепленный рубеж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Каменка в Изюмском районе Харьковской области. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

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«Танковые экипажи Т-72Б3-М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои. Захват и удержание населенного пункта позволили основным силам развить успех в наступлении», — сказано в сообщении.

После боя танкистам Западного военного округа на передовой вручили боевые государственные награды.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российской группой специального назначения был ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) Тарас Бобанич.

Кроме того, стало известно, что российская армия ракетами морского базирования «Калибр» уничтожила технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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