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ВС РФ уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300

Минобороны: ракетами «Калибр» уничтожена техника дивизиона С-300, поставленная из Европы
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Российская армия ракетами морского базирования «Калибр» уничтожила технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепр уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», — рассказал он в ходе брифинга.

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Таким образом, российским Вооруженным силам удалось поразить четыре пусковые установки С-300 и 25 человек личного состава украинской армии.

Как указал Конашенков, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны.

Помимо этого, ВС России уничтожили два склада боеприпасов в районе Николаева и Жовтеневого, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Успеновки.

Кроме того, в районе населенного пункта Изюм Харьковской области были сбыты в воздухе два украинских самолета СУ-25. Также армия России уничтожила три беспилотных летательных аппарата в Харьковской области и один беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия» в Николаевской области.

8 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подтвердил безвозмездную передачу Киеву единственной противоракетной системы С-300. Доставка вооружения была секретной и длилась два дня. Словакия стала первой страной —членом НАТО, предоставившей Украине подобное вооружение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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