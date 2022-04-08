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Премьер Словакии подтвердил передачу Киеву системы С-300

Премьер Словакии Хегер: система С-300 безвозмездно передана Украине
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Единственная противоракетная система С-300, принадлежащая Словакии, находится на территории Украины, информацию об этом подтвердил премьер-министр Эдуард Хегер, находящийся в Киеве в сопровождении ведущих представителей Европейской комиссии. Об этом 8 апреля говорится в сообщении на сайте газеты Domov.

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«На основании запроса Украины об оказании помощи...Словацкая Республика безвозмездно передала Украине ЗРК С-300 », — сказал премьер-министр.

Доставка вооружения была секретной и длилась два дня. Во вторник кадры погрузки вооружения, похожего на С-300, появились в словацких СМИ. Министр обороны Словакии Ярослав Нади заверил, что система перевозится на восток страны.

Словакия стала первой страной-членом НАТО, предоставившей Украине подобное вооружение. В начале недели Чехия переправила в Украину десятки танков Т-72 и бронемашин. Киев получил немодернизированные средства 1980-х годов, которые находились на чешских складах.

Ранее в пятницу телеканалы Словаки сообщили о передачи страной Украине зенитно-ракетного комплекса С-300. В этот же день советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о получении Киевом тяжелого вооружения. По его словам, «победа Киева близко».

В середине марта министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине и оборону восточной границы. Также решался вопрос о поставке Словакией военной помощи Украине — советских систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако Братислава была готова отправить оружие Украине только в случае, если США предоставят им замену.

18 марта стало известно, что по запросу НАТО Германия и Нидерланды передадут Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot. По данным СМИ, в ответ Братислава обещала передать С-300 Киеву.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам. По его словам, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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