Западные страны предоставили Украине тяжелые вооружения. Об этом 8 апреля в своем Telegram-канале сообщил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Свое видеообращение он записал на фоне манекена персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера.

«Запад предоставил нам реальное тяжелое вооружение. Победа близко», — подчеркнул Арестович.

6 апреля Киев утвердил возможность для участников добровольческих формирований сил территориальной обороны (СТО) применять ракетные системы и артиллерийское вооружение. Ранее в перечне разрешенного вооружения числилось только стрелковое вооружение. Теперь силам теробороны разрешено использовать артиллерию, управляемые и неуправляемые ракеты и их составные части, средства управления оружием.

4 апреля в посольстве России в США выразили озабоченность в связи с решением властей Украины раздать полученное от американцев оружие «пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам». В дипмиссии подчеркнули, что неспособность Киева обеспечивать должный контроль и охрану вооружений «привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором».

3 апреля генсек НАТО заявил, что десятки тысяч украинских военных, противостоящих войскам РФ, прошли подготовку НАТО. По его словам, ВС Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, чем когда-либо в прошлом.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, оставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. Отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов, отмечали в Москве.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса.

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