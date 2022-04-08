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В офисе Зеленского сообщили о получении тяжелого вооружения от Запада

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Западные страны предоставили Украине тяжелые вооружения. Об этом 8 апреля в своем Telegram-канале сообщил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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Свое видеообращение он записал на фоне манекена персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера.

«Запад предоставил нам реальное тяжелое вооружение. Победа близко», — подчеркнул Арестович.

6 апреля Киев утвердил возможность для участников добровольческих формирований сил территориальной обороны (СТО) применять ракетные системы и артиллерийское вооружение. Ранее в перечне разрешенного вооружения числилось только стрелковое вооружение. Теперь силам теробороны разрешено использовать артиллерию, управляемые и неуправляемые ракеты и их составные части, средства управления оружием.

4 апреля в посольстве России в США выразили озабоченность в связи с решением властей Украины раздать полученное от американцев оружие «пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам». В дипмиссии подчеркнули, что неспособность Киева обеспечивать должный контроль и охрану вооружений «привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором».

3 апреля генсек НАТО заявил, что десятки тысяч украинских военных, противостоящих войскам РФ, прошли подготовку НАТО. По его словам, ВС Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, чем когда-либо в прошлом.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, оставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. Отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов, отмечали в Москве.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса.

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