Посольство РФ призвало США прекратить накачивать Киев оружием

Посольство России в США в понедельник, 4 апреля, призвало Вашингтон прекратить накачивать Киев оружием, поскольку это провоцирует новые жертвы. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Отмечается, что у российской стороны вызывает глубокую озабоченность решение властей Украины раздать «полученное от американцев оружие пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам». В посольстве подчеркнули, что неспособность Киева обеспечивать должный контроль и охрану вооружений «привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором».

«Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют всё новые и новые жертвы», — заявили российские дипломаты.

Ранее, 4 апреля, Минобороны России выразило беспокойство за безопасность сотрудников ООН на Украине из-за бесконтрольной раздачи Киевом оружия населению. В оборонном ведомстве отметили, что количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении выдать оружие всем желающим для защиты суверенитета страны.

26 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на Украине гражданским выдают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от бойни и заявила, что раздача властями Украины оружия населению — это «просто конец».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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