Столтенберг заявил о десятках тысяч прошедших подготовку НАТО украинских военных

Десятки тысяч украинских военных, противостоящих войскам РФ, прошли подготовку НАТО. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг в воскресенье, 3 апреля.

«Нужно помнить, что союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против российских сил», — сказал Столтенберг телеканалу CNN.

Он также добавил, что ВС Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, лучше руководимы, чем когда-либо в прошлом.

При этом на вопрос, планируют ли союзники по НАТО направлять на Украину танки советского производства, Столтенберг отвечать отказался.

20 марта он заявил, что Североатлантический альянс фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны. Как добавил Столтенберг, союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также «через многомиллиардную помощь ее экономике».

13 марта Столтенберг заявил, что Россия якобы может готовить химические атаки. Такой сценарий стал бы «военным преступлением», заключил он.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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