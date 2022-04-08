СМИ узнали о передаче Словакией Киеву комплекса С-300

Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает телеканал Tv Novivy.

Отмечается, что комплекс ПВО уже находится на Украине. В течение двух дней он был передислоцирован туда в условиях строжайшей секретности.

Ранее в этот день советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о получении Киевом тяжелого вооружения. По его словам, «победа Киева близко».

В середине марта министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине и оборону восточной границы. Также решался вопрос о поставке Словакией военной помощи Украине — советских систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако Братислава была готова отправить оружие Украине только в случае, если США предоставят им замену.

6 апреля Киев утвердил возможность для участников добровольческих формирований сил территориальной обороны (СТО) применять ракетные системы и артиллерийское вооружение. Ранее в перечне разрешенного вооружения числилось только стрелковое вооружение.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву «столько, сколько понадобится». Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

18 марта стало известно, что по запросу НАТО Германия и Нидерланды передадут Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса.

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