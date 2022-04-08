Прямой эфир
Экономика
Минтруд предложил упростить назначение детских выплат для безработных
Экономика
Мировые цены на продовольствие достигли рекорда за всю историю
Мир
В Болгарии заявили об отсутствии планов высылать посла России
Мир
Песков исключил причастность ВС России к обстрелу в Краматорске
Мир
В офисе Зеленского сообщили о получении тяжелого вооружения от Запада
Экономика
Япония объявила о дополнительных санкциях против России 
Мир
Евросоюз расширил «черный список» в отношении России и Белоруссии
Мир
В Китае раскритиковали исключение России из СПЧ ООН
Экономика
Цена газа в Европе выросла до $1200 за 1 тыс. куб. м
Общество
Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду в ряде регионов
Экономика
ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку до 17,00% годовых
Сюжет:

СМИ узнали о передаче Словакией Киеву комплекса С-300

TV NOVINY.SK: Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает телеканал Tv Novivy.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Отмечается, что комплекс ПВО уже находится на Украине. В течение двух дней он был передислоцирован туда в условиях строжайшей секретности.

Ранее в этот день советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о получении Киевом тяжелого вооружения. По его словам, «победа Киева близко».

В середине марта министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине и оборону восточной границы. Также решался вопрос о поставке Словакией военной помощи Украине — советских систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако Братислава была готова отправить оружие Украине только в случае, если США предоставят им замену.

6 апреля Киев утвердил возможность для участников добровольческих формирований сил территориальной обороны (СТО) применять ракетные системы и артиллерийское вооружение. Ранее в перечне разрешенного вооружения числилось только стрелковое вооружение.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву «столько, сколько понадобится». Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

18 марта стало известно, что по запросу НАТО Германия и Нидерланды передадут Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022