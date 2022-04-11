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Хорватия вышлет 24 сотрудника посольства России

Хорватия вышлет 24 сотрудника посольства России

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Хорватия высылает 18 дипломатов и 6 административных сотрудников российского посольства.

Ранее 11 апреля стало известно, что Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства РФ в Загребе.

6 апреля министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.

Европейские страны в последние дни высылают десятки российских дипломатов. О таком решении с конца марта объявили в том числе Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия и др.

Кроме того, ЕС объявил персонами нон грата ряд сотрудников постпредства России. 6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последние десятилетия западные государства используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки. По ее словам, странам Запада следует продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.

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