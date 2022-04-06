Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов

Хорватия намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и ЕС. Об этом в среду, 6 апреля, заявил министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич-Радман, выступая на заседании глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Мы сделаем это из солидарности и в ответ на происходящее, на эти ужасные сцены из Бучи и других украинских регионов», — приводит его слова хорватский портал Telegram.

Он отметил, что информация из СМИ о происходящем на Украине, напоминает трагические события более 30 лет назад в Вуковаре.

Ряд стран-членов НАТО и ЕС выслали часть российских дипломатов после сообщений о якобы обнаруженных там массовых захоронений мирных жителей в украинском городе Буча после вывода российских войск.

Министры иностранных дел 30 стран-членов НАТО намерены обсудить 6 и 7 апреля дальнейшую помощь Украине, в том числе отправку противотанкового оружия, зенитных систем, оборудования для защиты от химических и биологических угроз.

Ранее 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение приняли Польша (45 дипломатов), Германия (40), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Португалия (10), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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