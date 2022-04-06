Захарова назвала высылку дипломатов информационно-политической атакой

В последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Последние десятилетия коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата, то есть наложение на них санкций, изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет, в том регионе, который они изучали, <...> в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik.

По словам Захаровой, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

Помимо этого, отметила представитель российского МИДа, в ряде стран начали публиковать и предавать гласности имена дипломатов и предоставлять их личные данные. Делается это для того, чтобы создать «ощущение виновности российской стороны». При этом никаких фактов и аргументов не предоставлялось. Это — исключительно словесная атака, считает Захарова.

Днем ранее о своем решении выслать из страны 30 российских дипломатов сообщили в МИД Италии. Там отметили, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности». В это же время объявила о высылке 15 российских дипломатов Дания.

О высылке дипломатов во вторник сообщили Франция и Швеция.

В МИД подчеркивали, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов из европейских стран.

За несколько месяцев страны выслали около 400 российских дипломатов. Такое решение приняли: Польша (45 дипломатов), Германия (40), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Португалия (10), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).