Прямой эфир
Мир
Постпред США при ООН отвергла возможность исключения России из состава СБ
Мир
Жители Мариуполя начали спасать бездомных кошек
Мир
Газета Sankei заявила о нежелании Японии высылать российских дипломатов
Мир
Пентагон указал на необходимость убедить Индию уменьшить закупки техники у РФ
Мир
В ЛНР сообщили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Спорт
Бойцы Дацик и Вагабов устроили видеодуэль в соцсетях
Мир
Захарова назвала высылку дипломатов информационно-политической атакой
Мир
Air India прекратила продажу билетов в Москву и обратно
Мир
Сотрудники посольства РФ в Румынии не пострадали от наезда авто на ограду
Мир
Захарова заявила об усилиях Запада раскрутить провокацию в Буче
Армия
В ЦВО заявили об успешном выполнении боевых задач первого этапа спецоперации
Сюжет:

Захарова назвала высылку дипломатов информационно-политической атакой

Захарова: страны Запада используют высылку дипломатов в качестве информационно-политической атаки
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Полная Чехарда: Прага подталкивает Евросоюз на дипломатический «бойкот»
В МИД Литвы заявили, что страны НАТО и ЕС обсуждают возможность коллективной высылки работников посольств РФ

«Последние десятилетия коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата, то есть наложение на них санкций, изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет, в том регионе, который они изучали, <...> в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik.

По словам Захаровой, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

Помимо этого, отметила представитель российского МИДа, в ряде стран начали публиковать и предавать гласности имена дипломатов и предоставлять их личные данные. Делается это для того, чтобы создать «ощущение виновности российской стороны». При этом никаких фактов и аргументов не предоставлялось. Это — исключительно словесная атака, считает Захарова.

Днем ранее о своем решении выслать из страны 30 российских дипломатов сообщили в МИД Италии. Там отметили, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности». В это же время объявила о высылке 15 российских дипломатов Дания.

О высылке дипломатов во вторник сообщили Франция и Швеция.

В МИД подчеркивали, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов из европейских стран.

За несколько месяцев страны выслали около 400 российских дипломатов. Такое решение приняли: Польша (45 дипломатов), Германия (40), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Португалия (10), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022