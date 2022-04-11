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В Госдуме оценили прибытие французских жандармов на Украину

Депутат Чепа объяснил прибытие французских жандармов на Украину
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Французские жандармы прибыли на Украину, чтобы помочь киевскому режиму скрыть организованные ими провокации. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это говорит о том, что те провокации, которые Украина совершает и на территории самой Украины, и на территории Донецкой и Луганской народных республик, им надо неким образом скрывать, дезавуировать себя и пытаться обвинять в чем-то Россию. Своих сил им не хватает, поэтому они пытаются прибегать к помощи своих западных партнеров», — пояснил он.

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Ранее в этот день французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил, что во Львов прибыла группа французских жандармов для того, чтобы «помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений».

Дипломат указал на то, что французы «первые, кто оказывает такую ​​помощь». Также он уточнил, что работать жандармы будут исключительно с украинскими следователями.

Ранее в этот день глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем. Помимо этого, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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