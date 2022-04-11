Прямой эфир
Мир
Болгария вышла из соглашения с РФ по обмену секретной информацией
Мир
Встреча Путина с канцлером Австрии пройдет без журналистов
Мир
В Южной Осетии во второй тур президентских выборов вышли Бибилов и Гаглоев
Мир
Бойцы ЛНР нашли «боевые наркотики» на позициях Вооруженных сил Украины
Политика
В СФ назвали современную Украину «уродливым отражением истинного Запада»
Общество
Политолог поддержал идею учредить день памяти жертв украинских националистов
Мир
Журналист Al Arabiya назвал трагедией удар ВСУ по дому в Донецке
Общество
Москву накрыли два циклона
Экономика
Доллар и евро подорожали на шесть рублей в начале торгов на Мосбирже
Политика
В Совфеде указали на необходимость РФ и Западу сценария выхода из кризиса
Мир
Боррель подтвердил намерение ЕС решить ситуацию на Украине силовым путем
Сюжет:

ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против России

Глава МИД Литвы: ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций против РФ с «нефтяной опцией»
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Европейского союза (ЕС) разрабатывают шестой пакет санкций против РФ с «нефтяной опцией». Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

Дипломат рассказал на пресс конференции, что Еврокомиссия сообщала о начале работы над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Страны-члены союза в данный момент вырабатывают общую позицию по вопросу рестрикций, добавил Ландсбергис.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В нем ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд».

Рестрикции также не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, в том числе элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022